На "Адмиралтейских верфях" заложили новую дизель-электрическую подлодку проекта "Лада"

Николай Патрушев отметил, что создание нового корабля свидетельствует о преемственности славных традиций Военно-Морского флота России.

Сегодня на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи" прошла торжественная церемония закладки дизель-электрической подводной лодки проекта 677 "Лада". Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В мероприятии приняли участие помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, губернатор Александр Беглов, главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев, глава Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков, врио гендиректора "Адмиралтейских верфей" Андрей Быстров и руководитель ЦКБ "Рубин" Владимир Дорофеев.

Николай Патрушев отметил, что создание нового корабля свидетельствует о преемственности славных традиций Военно-Морского флота России. Он подчеркнул, что модернизация подводных сил остается одной из важнейших государственных задач.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге отерагировали на планы запуска лайнера в Калининград.

Фото: Правительство Петербурга