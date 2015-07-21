Журналист раскрыл метод поиска замедляющих смартфон приложений

Журналист Android Police Джон Гилберт рассказал, как через меню разработчика выявить программы, которые больше всего потребляют ресурсы памяти. Для этого нужно активировать скрытые настройки и оставить телефон в обычном режиме на сутки.

Портал Android Police опубликовал инструкцию, как определить приложения, которые сильнее всего замедляют работу смартфона на Android. Редактор Джон Гилберт пояснил, что в 2026 году объём оперативной памяти стал критически важен, но список фоновых процессов, потребляющих ресурсы, скрыт от пользователя.

Чтобы его увидеть, необходимо активировать меню разработчика. Для этого нужно зайти в настройки, открыть раздел "О телефоне", найти строку с номером сборки Android и нажать на неё семь раз. После этого станут доступны параметры разработчика, а данные о потреблении памяти находятся в подменю "Память".

Гилберт рекомендовал пользоваться смартфоном в обычном режиме в течение суток, а затем снова зайти в это меню. Система соберёт статистику и покажет список приложений, которые использовали больше всего оперативной памяти. После этого останется либо отключить ненужные фоновые процессы, либо удалить проблемные программы.

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Фото: pxhere