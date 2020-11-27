В России запустили цифровой профиль иностранных граждан с 30 июня

С сегодняшнего дня в стране начал работу государственный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина». Новая система объединит данные о мигрантах из 14 ведомств, включая сведения о трудовой деятельности, недвижимости, штрафах и медицинском страховании.

В России с 30 июня 2026 года введён в действие государственный информационный ресурс "Цифровой профиль иностранного гражданина". Оператором системы выступает Министерство внутренних дел. Ресурс создан во исполнение указа президента Владимира Путина от июля 2025 года и на основании постановления правительства №735 от 12 июня 2026 года.

Представитель МВД России Ирина Волк пояснила, что новый сервис обеспечит формирование полной, достоверной и актуальной информации для объективной оценки миграционной ситуации в стране. В цифровой профиль будут включены установочные данные иностранца, сведения о документах, удостоверяющих личность, миграционном учёте, трудовой деятельности, образовании, медицинском страховании, имуществе и транспортных средствах, а также данные об административных правонарушениях и действующих ограничениях на въезд.

"Парламентская газета" уточняет, что система объединит информацию из 14 различных ведомств. Доступ к профилю получат государственные органы, уполномоченные организации, работодатели и сами иностранные граждане при обращении за госуслугами через портал "Госуслуги".

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Фото: Piter.tv