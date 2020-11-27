В России запустили цифровой профиль иностранных граждан с 30 июня

В России с 30 июня 2026 года введён в действие государственный информационный ресурс "Цифровой профиль иностранного гражданина". Оператором системы выступает Министерство внутренних дел. Ресурс создан во исполнение указа президента Владимира Путина от июля 2025 года и на основании постановления правительства №735 от 12 июня 2026 года.
Представитель МВД России Ирина Волк пояснила, что новый сервис обеспечит формирование полной, достоверной и актуальной информации для объективной оценки миграционной ситуации в стране. В цифровой профиль будут включены установочные данные иностранца, сведения о документах, удостоверяющих личность, миграционном учёте, трудовой деятельности, образовании, медицинском страховании, имуществе и транспортных средствах, а также данные об административных правонарушениях и действующих ограничениях на въезд.
"Парламентская газета" уточняет, что система объединит информацию из 14 различных ведомств. Доступ к профилю получат государственные органы, уполномоченные организации, работодатели и сами иностранные граждане при обращении за госуслугами через портал "Госуслуги".
В Госдуме предложили ввести выплаты за долгий брак.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все