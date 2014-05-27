Оглашены приговоры участникам группы, организовавшим канал незаконной миграции в Петербурге

Шестерым злоумышленникам вменили п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Сотрудники УФСБ России по Петербургу и Ленинградской области пресекли противоправную деятельность преступной группы, организовавшей канал незаконной миграции. Об этом сообщили в ведомстве.

Подозреваемые за денежное вознаграждение изготавливали необходимые документы для легализации иностранцев на территории региона путем получения разрешений на временное проживание. Помогали в этом фиктивные браки с гражданами нашей страны.

Шестерым злоумышленникам вменили п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Двоих приговорили к лишению свободы в колонии общего режима на сроки от 2,5 до 3 лет со штрафами в 150 тыс. рублей, оставшихся – к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно со штрафами в 50 и 100 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что иностранка организовала незаконную миграцию в Петербурге.

Видео: пресс-служба ФСБ России