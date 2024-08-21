Иностранка организовала незаконную миграцию в Петербурге

Задержанная заработала 14 тыс. рублей.

Правоохранители Фрунзенского района задержали подозреваемую в организации незаконной миграции. Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, злоумышленницей оказалась 44-летняя иностранка.

Следствие утверждает, что приезжая получила от неизвестных документы с недостоверными сведениями о трудоустройстве мигрантов и за деньги передала их двоим мужчинам. Таким образом, для них оформили патенты для пребывания на территории страны.

Задержанная заработала 14 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что супружескую пару подозревают в организации подпольного рыбного цеха в деревне Ваганово, где работали нелегалы.

Фото: Piter.TV