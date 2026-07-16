Супружескую пару подозревают в организации подпольного рыбного цеха в деревне Ваганово

Во время обысков изъяли 2 млн рублей и 40 тыс. долларов.

В Ленинградской области полиция пресекла деятельность подпольного рыбного цеха, где работали нелегалы. По подозрению задержана супружеская пара, сообщили в МВД России.

В частном доме в деревне Ваганово 48-летний мужчина и его 46-летняя жена обустроили полный цикл производства – от вылова водных биоресурсов до их переработки и копчения. На участке находились специализированный катер, разделочный и коптильный цеха и бытовка с двумя мигрантами. Готовый ассортимент сбывали через индивидуальное предприятие на розничных рынках и в нестационарных торговых точках. У рыбы не было обязательной маркировки и соответствующих сертификатов.

Во время обысков изъяли 2 млн рублей и 40 тыс. долларов, а также свыше 12 тонн судака, форели, сига, леща, корюшки и терпуга. Рыночную стоимость партии оценили в 4,7 млн рублей. На автомобиль Lexus пары наложили арест.

Возбуждено уголовное дело по пп. "а", "б" ч. 4 ст. 171.1 УК РФ. По факту организации незаконной миграции завели дело по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. На иностранцев составлены административные протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что полицейские проверили мигрантов и водителей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти