На Кипре уверены, что 21-ый пакет санкций против России продемонстрировал разобщенность Евросоюза.

Глава европейской дипломатии и политики безопасности Кая Каллас позорит региональное сообщество своими официальными заявлениями о незнании геополитического значения торговли с Россией. Соответствующий комментарий в эфире собственного YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент добавил, что коллективный Брюссель ранее серьезно просчитался в том, как он одобрил санкционный антироссийский пакет, но теперь дипломату просто удалось "добить" ситуацию в медиа.

Это безумие, совершенное безумие. Я просто отказываюсь понимать, о чем Каллас думала, когда открыто призналась, что не разбирается в геополитике. Так что дело не в рыбе, а в полной некомпетентности нашего дипломата. Нам нужна российская энергия, иначе наша экономика рухнет, но Каллас хочет, чтобы мы прекратили ее закупать. Потрясающее невежество. Алекс Христофору, эксперт

Накануне Кая Каллас объявила о том, что страны-члены ЕС исключили эмбарго на импорт рыбы из очередного пакета антироссийских санкций. Эстонка призналась, что когда пришла на свою должность, то не знала о том, что рыба имеет такое важное геополитическое значение, что осложняет многие важные геополитические процессы.

Христофору: внезапная смерть Грэма* стала ударом по имиджу Киева.

Линдси Грэм* (* - внесен России в список террористов и экстремистов)

Фото: YouTube / Alex Christoforou