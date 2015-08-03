Полицейские проверили мигрантов и водителей в Петербурге и Ленобласти

В территориальные подразделения были доставлены 19 иностранцев.

В ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что полицейские провели масштабный рейд. Нарушителей искали на стройках, дорогах и в хозяйственных объектах. Операция охватила Московский и Ломоносовский районы.

Всего в городе проверили свыше 300 человек, 159 из которых – иностранцы. В территориальные подразделения были доставлены 19 мигрантов, на 18 нарушителей составлены административные материалы по ст. 18.8 КоАП РФ. Еще один приезжий привлечен к ответственности по ст. 19.15 КоАП РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции посмотрели документы у 173 водителей. В результате составили 18 протоколов за нарушения ПДД. Чаще всего автовладельцы пренебрегали требованиями дорожных знаков и управляли неисправными машинами. Поймали и тех, кто отказался от прохождения медицинского освидетельствования. А один водитель получил протокол по ст. 8.23 КоАП РФ после того, как инспекторы проверили его транспортное средство с "шумомером".

В области в пункте приема металлолома и шиномонтажных мастерских обнаружили восемь приезжих. Нарушения законодательства не выявлены.

Ранее мы рассказывали о том, что полиция выявила незаконных мигрантов на стройке в Кингисеппе.

Видео: пресс-служба МВД России