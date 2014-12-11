Полиция выявила незаконных мигрантов на стройке в Кингисеппе

В Ленобласти прошел миграционный рейд на строительной площадке.

На строительной площадке в Кингисеппе полиция обнаружила 7 иностранных работников без разрешительных документов. Нарушителям назначили штрафы, а работодателю грозит административная ответственность.

Строительную площадку в 7-м микрорайоне Кингисеппа проверили сотрудники полиции совместно со специалистами миграционного подразделения и бойцами Специального полка полиции. Во время рейда правоохранители проверили документы у иностранных граждан, занятых на объекте.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, на стройке работали 22 иностранца. При проверке выяснилось, что 7 человек не имели патентов и других документов, дающих право на трудовую деятельность в России.

Нарушителей доставили в отдел полиции, где привлекли к административной ответственности и назначили штрафы. После оформления документов их ожидает выдворение за пределы России с последующим запретом на въезд на несколько лет. Работодателю, допустившему незаконное привлечение иностранных граждан к работе, также грозит крупный штраф.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти