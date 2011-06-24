Каллас: ЕС исключил рыбу из новых санкций из-за её "геополитического значения"

В МИД Евросоюза указали на причину исключения товара из санкций в отношении Москвы.

Страны-члены Европейского союза отказались от введения эмбарго на российскую рыбу в новом пакете западного санкционного давлении из-за важного геополитического значения такой категории товаров. Соответствующее заявление журналистам из регионального сообщества сделала глава верховной дипломатии и политики безопасности ЕС Кая Каллас в ходе пресс-конференции в Брюсселе. Дипломат из Эстонии пояснила причину, по которой рыба была исключена из санкций в отношении Москвы. Спикер пояснила прессе, что сейчас государства предлагают различные меры давления на Кремль.

Во-первых, что касается рыбы. Должна сказать, что до того, как я начала работать в этой сфере, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. То есть рыба — это реально то, что осложняет все важные процессы. Кая Каллас, глава МИД ЕС

В МИД ЕС отметили, что некоторые из предложений приходится исключать из итогового пакета санкций.

Каллас анонсировала расширение санкций против России.

Фото и видео: YouTube / APT