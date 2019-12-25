Каллас анонсировала расширение санкций против России

В МИД ЕС отреагировали на массированные удары ВС РФ по Киеву.

Глава дипломатической службы и политики безопасности Европейского союза Кая Каллас в ближайшее время выступит с официальным предложением по дополнительному антироссийскому санкционному давлению. Соответствующий комментарий через социальные сети сделала бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Иностранная чиновница из внешнеполитической службы ЕС объяснила, что инициативы затронут расширения черного списка юридических лиц, которые страны коллективного Брюсселя связывают с российским военно-промышленным комплексом (ВПК).

Одних лишь слов осуждения недостаточно, чтобы остановить атаки на Киев. Этого можно добиться только благодаря постоянной военной поддержке Украины и усилению давления на Москву. Сегодня я предложу ввести санкции против большего числа организаций, поддерживающих ВПК РФ. Кая Каллас, глава МИД ЕС

Кая Каллас добавила, что в настоящее время сотрудники ведомств Евросоюза, находящиеся в Киеве, остаются в безопасности.

Каллас: главы МИД ЕС обсудят участие Евросоюза в переговорах с Ираном.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kaja Kallas