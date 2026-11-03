  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:13
189
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Сотрудники ГАИ привлекли к ответственности двух нарушителей ПДД в Петербурге

0 0

Были задержаны водители Li Auto и Lada.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленинградской области привлекли к ответственности двух нарушителей правил дорожного движения. 

Автомобилист на Li Auto совершил опасный выезд на полосу встречного движения, а владелец Lada решил обогнать транспортное средство, выехав на полосу, предназначенную исключительно для автобусов и троллейбусов. Их личности были оперативно установлены. 

В отношении первого составили административный протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, второго – по ч. 1.1 ст. 12.17 КоАП РФ.

Водители, помните, что современные технологии позволяют нам оперативно реагировать на любые нарушения ПДД, даже если они запечатлены на камеру видеорегистратора или мобильный телефон и размещены в интернете. 

Пресс-служба ГАИ 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге усилили контроль за большегрузами. 

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 

Теги: гаи, пдд
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии