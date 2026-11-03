Сотрудники ГАИ привлекли к ответственности двух нарушителей ПДД в Петербурге

Были задержаны водители Li Auto и Lada.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленинградской области привлекли к ответственности двух нарушителей правил дорожного движения.

Автомобилист на Li Auto совершил опасный выезд на полосу встречного движения, а владелец Lada решил обогнать транспортное средство, выехав на полосу, предназначенную исключительно для автобусов и троллейбусов. Их личности были оперативно установлены.

В отношении первого составили административный протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, второго – по ч. 1.1 ст. 12.17 КоАП РФ.

Водители, помните, что современные технологии позволяют нам оперативно реагировать на любые нарушения ПДД, даже если они запечатлены на камеру видеорегистратора или мобильный телефон и размещены в интернете. Пресс-служба ГАИ

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Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти