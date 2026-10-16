В Петербурге усилили контроль за большегрузами

Полиция все еще встречает случаи, когда автомобилисты пытаются скрыть номера своих машин от камер.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленинградской области усилили контроль за большегрузным транспортом. Рейды направлены на пресечение нарушений правил дорожного движения среди водителей грузовиков, рассказали в ведомстве 16 октября.

Полиция все еще встречает случаи, когда автомобилисты пытаются скрыть номера своих машин от камер. Такое деяние влечен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение прав более чем на год.

Призываем водителей большегрузов соблюдать ПДД и не прибегать к подобным уловкам. Помните: все нарушители будут выявлены, а попытки "обмануть" камеры лишь приведут к неизбежному наказанию. Пресс-служба ГАИ

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Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти