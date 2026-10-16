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В Петербурге усилили контроль за большегрузами

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Полиция все еще встречает случаи, когда автомобилисты пытаются скрыть номера своих машин от камер.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленинградской области усилили контроль за большегрузным транспортом. Рейды направлены на пресечение нарушений правил дорожного движения среди водителей грузовиков, рассказали в ведомстве 16 октября. 

Полиция все еще встречает случаи, когда автомобилисты пытаются скрыть номера своих машин от камер. Такое деяние влечен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение прав более чем на год. 

Призываем водителей большегрузов соблюдать ПДД и не прибегать к подобным уловкам. Помните: все нарушители будут выявлены, а попытки "обмануть" камеры лишь приведут к неизбежному наказанию.

Пресс-служба ГАИ

Ранее на Piter.TV: полиция в Петербурге нагрянула с рейдом на фестиваль электронной музыки. 

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 

Теги: гаи, грузовой транспорт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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