Фрукты передадут ветеранам и детским домам.

В Северную столицу к новогодним праздникам приедет 40 тонн абхазских мандаринов. Груз отправится в Санкт-Петербург безвозмездно, сообщило Sputnik Абхазия со ссылкой на партию "Народный фронт".

Главная цель акции — создать праздничное настроение для тех, кому особенно важна забота. В праздничные дни мандарины распределят между детскими домами, больницами и адресами ветеранов‑блокадников.

Инициатором отправки груза выступил "Народный фронт Абхазии". Акция не первый год реализуется по договоренности с администрацией Петербурга при поддержке президента Абхазии Бадры Гунба.

В 2025 году городские соцучреждения получили 10 тонн мандаринов из соседней страны Также в Северную столицу на каникулы приезжали абхазские школьники.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)