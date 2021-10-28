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Дефицита мандаринов в Петербурге к Новому году не будет
Сегодня, 13:55
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Дефицита мандаринов в Петербурге к Новому году не будет

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В Марокко, откуда везут плоды, урожайный год. ​

Мандарины к Новому году для россиян не станут проблемой — дефицит плодов не ожидается.

Как пояснили РБК, после неурожая мандаринов в Марокко в 2023 году цена на них в России росла из-за дефицита, но урожай 2024 года можно считать хорошим. Ожидается до 1 млн тонн плодов. Отмечается, что уже третий пароход с мандаринами ждут в России. Проблем с поставками и оплатой сладкого груза нет.

Кроме того, мандарины в Россию поставляют также из Турции, а в ноябре на прилавках уже появятся абхазские и китайские плоды, что позволит стабилизировать цену.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге могут создать пункты сбора лишних овощей для нуждающихся.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"

Теги: мандарины в петербурге, турецкие мандарины
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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