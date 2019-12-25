Россия приостановит ввоз мандаринов из Турции

Во фруктах были обнаружены вредные вещества.

Роспотребнадзор принял решение приостановить ввоз мандаринов из Турции. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что во фруктах были обнаружены вредные вещества. Импорт мандаринов временно прекратят с 29 октября.

В указанных мандаринах обнаружены остаточные количества пестицида "Хлорпирифос", концентрация которого превышает максимально допустимый уровень. из сообщения Роспотребнадзора

Данная ера призвана пресечь распространение инфекции. Ситуация находится на строгом контроле ведомства.

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