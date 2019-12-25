Диетолог назвал способ сохранить вес в период холодов

По мнению специалиста, не набрать лишние килограммы поможет здоровый перекус.

Ведущий диетолог холдинга Performance Group Антон Бердов рассказал РИА Новости, как не набрать лишний вес с наступлением холодной погоды, когда у людей возрастает желание употреблять жирную пищу.

По мнению специалиста, не набрать лишние килограммы поможет здоровый перекус. Например, вместо чипсов можно съесть овощные палочки с хумусом, вместо хлеба –снэки из злаков, вместо шоколадки – фрукты. Также диетолог посоветовал снизить потребление калорий на 10-15% от обычной дневной нормы, при этом придерживаться соотношения 30% белков, 30% жиров и 40% углеводов.

Антон Бердов подчеркнул, что, несмотря на возникающее желание совершить лишний прием пищи во время холодного время года, стоит себя ограничивать.

Ранее диетолог Аманда Урселл посоветовала есть комбинации продуктов для лучшего усвоения витаминов.

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