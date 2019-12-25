Диетолог посоветовала есть комбинации продуктов для лучшего усвоения витаминов

Например, она посоветовала есть сардины и сыр.

Выигрышные комбинации продуктов усиливают пользу каждого компонента и помогают в усвоении витаминов. Об этом изданию Healthy Food рассказала диетолог Аманда Урселл.

По словам специалиста, полезно есть сардины и сыр, так как рыба тогда даст легкодоступную форму железа, также витамин D в сардинах поможет организму в усвоении кальция из сыра. Цельнозерновой хлеб стоит есть с салатом из лука, помидоров и оливкового масла. Нерастворимые волокна в хлебе помогут усвоить кверцетин из лука, который уменьшает воспаления. А оливковое масло поможет переработать антиоксидант ликопин в помидорах.

Чтобы укрепить кости Аманда Урселл рекомендовала сочетать коричневый рис (фосфор) со скумбрией (витамин D). Для снижения риска сердечного приступа следует есть лук (кверцетин) с бобами (катехины).

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