Абхазия передала 10 тонн мандаринов для соцучреждений Петербурга

Предновогодняя акция была инициирована Народным Фронтом Абхазии.

Санкт-Петербург получил гуманитарный груз из Республики Абхазия — 10 тонн мандаринов, которые будут распределены между городскими социальными учреждениями и больницами. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Как уточнили в Смольном, акция была инициирована политической партией "Народный Фронт Абхазии" и получила личную поддержку президента республики Бадра Гунбы. Первые партии фруктов уже переданы в Дом социального обслуживания "Иверский" и в Детскую клиническую больницу при Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поблагодарил руководство Абхазии за подарок:

Петербург и Абхазию связывают тесные узы дружбы и взаимной поддержки. Мы признательны руководству Абхазии за предновогоднюю акцию. Она ещё раз подчёркивает искренность и прочность наших отношений.

Договорённость об этой акции была достигнута в ходе встречи Александра Беглова с президентом Абхазии Бадром Гунбой, лидером Народного Фронта Лашей Сакания и почётным консулом республики в Петербурге Владимиром Бигвава. Стороны также обсудили дальнейшее развитие сотрудничества, уделив особое внимание молодёжной политике, образованию и патриотическому воспитанию. В рамках партнёрства в Петербург на каникулы уже приезжали абхазские школьники, а петербургские специалисты участвуют в модернизации транспортной системы и проектах благоустройства республики.

Фото: pxhere