Петербургский Роспотребнадзор напомнил, как выбирать мандарины

При выборе плодов обращайте внимание на аромат и упругость.

Роспотребнадзор по Петербургу и Ленобласти в преддверии Нового года рассказал, как выбрать мандарины. Это не просто вкусный фрукт, но и настоящий кладезь витаминов. Полезной является и его кожура, богатая антиоксидантами.

При выборе плодов обращайте внимание на аромат и упругость. Кожура должна легко отделяться. Не берите мандарины с признаками гнили и плесени, слишком мягкие или твердые, а также фрукты со вмятинами и с поврежденной кожурой. Чем светлее плод, тем он обычно кислее.

Избегайте покупки фруктов у случайных продавцов. Выбирайте торговые точки с надлежащими условиями хранения продуктов: стеллажами и информационными табличками. Убедитесь, что продавец носит санитарную одежду и имеет бейдж с именем. Требуйте документы, подтверждающие качество и безопасность товара. Пресс-служба Роспотребнадзора

Ранее мы рассказывали о том, что в Роспотребнадзоре жителям Петербурга дали рекомендации по выбору гирлянды.

Фото: pxhere