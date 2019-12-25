В Роспотребнадзоре жителям Петербурга дали рекомендации по выбору гирлянды

Для улицы выбирайте гирлянду с дополнительной защитой от влаги, посоветовали в ведомстве.

Роспотребнадзор по Петербургу и Ленобласти перечислил основные правила выбора елочных гирлянд. В жилище следует отдавать предпочтение интерьерным гирляндам. Для улицы выбирайте гирлянду с дополнительной защитой от влаги, посоветовали в ведомстве.

При выборе изделия в первую очередь необходимо руководствоваться его безопасностью для окружающих. Гирлянды, работающие от сети, подлежат обязательной сертификации, так как на них распространяется действие Технических регламентов ТРТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" и ТРТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств". На изделия, работающие на батарейках, распространяется действие Технического регламента ТРТС 020/2011. Такие гирлянды подлежат сертификации либо декларированию соответствия. Пресс-служба Роспотребнадзора

Также рекомендуется проверить, чтобы изоляция проводов была качественной.

Фото: pxhere