Петербургский Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору майонеза
Сегодня, 13:04
Майонез является популярным соусом. В Роспотребнадзоре по Петербургу и Ленобласти рассказали, как выбрать действительно качественный продукт. 

Рекомендуется обращать внимание на состав: натуральный майонез должен содержать растительное масло, яйца, уксус, горчицу и соль. Чем короче срок хранения, тем лучше. Залог свежести – герметичная упаковка. Вздутие или деформация могут свидетельствовать о порче товара. 

Качественные продукты редко стоят очень дешево. Низкая цена может говорить о низком качестве ингредиентов. Выбирайте проверенных производителей с хорошей репутацией на рынке. После открытия храните майонез в холодильнике. При комнатной температуре он быстро испортится. 

Ранее на Piter.TV: Роспотребнадзор напомнил, как выбирать мандарины. 

Фото: pxhere 

