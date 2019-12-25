Петербургский Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору майонеза

Рекомендуется обращать внимание на состав: натуральный майонез должен содержать растительное масло, яйца, уксус, горчицу и соль.

Майонез является популярным соусом. В Роспотребнадзоре по Петербургу и Ленобласти рассказали, как выбрать действительно качественный продукт.

Рекомендуется обращать внимание на состав: натуральный майонез должен содержать растительное масло, яйца, уксус, горчицу и соль. Чем короче срок хранения, тем лучше. Залог свежести – герметичная упаковка. Вздутие или деформация могут свидетельствовать о порче товара.

Качественные продукты редко стоят очень дешево. Низкая цена может говорить о низком качестве ингредиентов. Выбирайте проверенных производителей с хорошей репутацией на рынке. После открытия храните майонез в холодильнике. При комнатной температуре он быстро испортится. Пресс-служба Роспотребнадзора

Фото: pxhere