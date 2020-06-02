В денежном выражении поставки уменьшились в 2,3 раза и составили 4,9 млн долларов.

Россия сократила ввоз мандаринов из Грузии до минимума за три года. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные грузинской таможни.

Отмечается, что в ноябре 2025 года ввезла лишь 5,2 тысячи тонн грузинских мандаринов. Это самым низкий показатель за месяц с 2022 года. Кроме того, стоимость импорта составила 3,8 млн долларов против 4,3 млн годом ранее.

С января по ноябрь 2025 года экспорт Грузией мандаринов на российский рынок сократился в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом за 2024-й. В денежном выражении поставки уменьшились в 2,3 раза и составили 4,9 млн долларов.

Также сообщается, что в текущем году Россия была крупнейшим покупателем мандаринов у Грузии с долей 52%. Кроме того, почти половину продукции выкупила Армения (46,5%).

