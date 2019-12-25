  1. Главная
Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, какие продукты к Новому году можно купить заранее
Сегодня, 9:58
Для начала рекомендуется составить подробный список блюд, а затем определить, какие ингредиенты понадобятся.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти рассказали, какие продукты к Новому году можно купить заранее. Для начала рекомендуется составить подробный список блюд, а затем определить, какие ингредиенты понадобятся. 

Заранее получится приобрести зеленый горошек, кукурузу, оливки, маслины и другие консервированные овощи, соки, морсы, компоты, шампанское и воду. В этот же перечень входят растительное масло, мука, сахар, соль, крупы, специи, сырокопченая колбаса, икра, яйца, шоколадные конфеты, замороженные мясо и рыба. Ближе к празднику стоит покупать овощи, фрукты, зелень, сыры, ветчину и вареные колбасы. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге могут разрешить запускать салюты с 22:00 в Новый год. 

Фото: Piter.TV 

