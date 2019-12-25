Свыше 126 тыс. тонн импортных мандаринов ввезли в Петербург с начала года

По сравнению с показателями 2024 года объём поставки возрос практически на четверть — почти на 28%.

С начала 2025 года через контрольные пропускные пункты Петербурга и Ленинградской области было завезено 126,7 тыс. тонн свежих мандаринов. Надзор за процессом импорта осуществлялся сотрудниками Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, сообщает пресс-служба ведомства.

По сравнению с показателями 2024 года объём поставки возрос практически на четверть — почти на 28%. Год назад в северную столицу доставили 99 тыс. тонн цитрусов, уточняют в ведомстве.

Географическая структура поставок осталась прежней: свежие мандарины поступили из 13 государств, основными поставщиками выступили ЮАР, Марокко, Аргентина, Египет, Перу и Пакистан. В канун зимних торжеств, в декабре, Россия приняла партию весом 31,2 тыс. тонн фруктов через пункт пропуска в Петербурге.

Вся продукция растительного происхождения, прошедшая проверку и соответствующая санитарным нормам Таможенного союза, допущена к перемещению внутри страны.

Ранее стало известно, как мандарины стали атрибутом новогоднего стола.

Фото: Pxhere