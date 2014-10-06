Стало известно, как мандарины стали атрибутом новогоднего стола

Сегодня значительная часть цитрусовых поступает в Россию из Китая и Турции, однако поставки идут также из Марокко, ЮАР, Абхазии, Египта, Израиля, Ирана, Аргентины и Пакистана.

Многие привыкли считать мандарины неотъемлемым элементом праздничного ужина наряду с классическим салатом оливье, однако так было не всегда. "Петербургский дневник" подробно разобрался в истории появления мандаринов на нашем новогоднем столе и рассказал, как правильно выбирать цитрусы.

Историк культуры Ольга Сапанжа подчеркивает, что привычные нам новогодние обычаи сформировались в позднесоветский период. Изначально, до революционных изменений, на Рождество было принято украшать ёлку лакомствами вроде конфет и фруктов, включая мандарины. Впоследствии празднование религиозных событий ушло в прошлое, уступив место официальному государственному празднику — Новому году.

Новый год действительно приобрел особое значение лишь в середине XX века. До войны мандарины не поставлялись в СССР, а после неё доступ к ним оставался крайне ограниченным. Только в шестидесятых годах советский потребитель познакомился с этими экзотическими плодами, ставшими вскоре традиционным украшением новогоднего стола.

Массовая популяризация произошла при Леониде Брежневе, когда появился обычай покупать мандарины накануне праздника. Немаловажную роль в закреплении этой традиции сыграл кинематограф: многочисленные фильмы, такие как культовая комедия "Ирония судьбы", запечатлевали сцены семейных застолий с обязательным присутствием ярких цитрусов.

Азрет Улимбашев, заведующий кафедрой плодоовощеводства СПбГАУ, объясняет особенности выбора плодов. Сегодня значительная часть цитрусовых поступает в Россию из Китая и Турции, однако поставки идут также из Марокко, ЮАР, Абхазии, Египта, Израиля, Ирана, Аргентины и Пакистана. Многие потребители ошибочно считают, что любые оранжевые фрукты — это мандарины, но на самом деле это не всегда верно. Некоторые сорта представляют собой гибриды, полученные путем межвидового скрещивания, поэтому покупателю стоит понимать различия между ними. Например, абхазские мандарины известны сортами Сатсума и Уншиу. Первые отличаются тонкой кожей и ярким ароматом, вторые обладают светло-оранжевым оттенком и приятной кислинкой. Хотя оба сорта заявляются как сладкие, их вкусы могут варьироваться. Марокканские мандарины зачастую оказываются гибридами, такими как Климентин и Надоркотт. Первый вид крупнее, имеет оранжевую толстую кожуру и сладкий вкус, второй отличается мелкими размерами, тонкой кожицей и отсутствием семян. Китайские мандарины выделяются жёлтым цветом кожуры и наличием зелёного листа на верхушке плода. Их мякоть обычно достаточно сладкая, а внешний вид может отличаться в зависимости от конкретного производителя.

В заключение Азрет Улимбашев подчёркивает важность индивидуального подхода к выбору цитрусового продукта, ведь восприятие вкуса у разных людей разное: одному покажется фрукт сладким, другому — кислым.

Фото: Pxhere