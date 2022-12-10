В Петербурге могут создать пункты сбора лишних овощей для нуждающихся

Соответствующее предложение отправлено вице-губернатору города Станиславу Казарину.

Депутат петербургского парламента Алексей Цивилев предложил создать пункты сбора лишних плодов, которые будут предназначены для нуждающихся. Об этом он заявил 30 августа в своем tg-канале.

В конце сезона те, кто выращивают на приусадебных участках овощи, фрукты и ягоды, задаются вопросом, как можно с пользой распорядиться излишками урожая. Иногда их утилизируют с помощью компоста.

Решить вопрос могло бы создание специальных (в том числе мобильных) пунктов, которые могли бы аккумулировать у себя такую продукцию, проверяли ее качество и передавали одиноким пожилым людям, людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, многодетным или малообеспеченным семьям через городские социальные учреждения. Предложение направил вице-губернатору Станиславу Казарину. Алексей Цивилев, депутат парламента Петербурга

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