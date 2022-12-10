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В Петербурге могут создать пункты сбора лишних овощей для нуждающихся
Сегодня, 18:17
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В Петербурге могут создать пункты сбора лишних овощей для нуждающихся

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Соответствующее предложение отправлено вице-губернатору города Станиславу Казарину.

Депутат петербургского парламента Алексей Цивилев предложил создать пункты сбора лишних плодов, которые будут предназначены для нуждающихся. Об этом он заявил 30 августа в своем tg-канале. 

В конце сезона те, кто выращивают на приусадебных участках овощи, фрукты и ягоды, задаются вопросом, как можно с пользой распорядиться излишками урожая. Иногда их утилизируют с помощью компоста. 

Решить вопрос могло бы создание специальных (в том числе мобильных) пунктов, которые могли бы аккумулировать у себя такую продукцию, проверяли ее качество и передавали одиноким пожилым людям, людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, многодетным или малообеспеченным семьям через городские социальные учреждения. Предложение направил вице-губернатору Станиславу Казарину.

Алексей Цивилев, депутат парламента Петербурга 

Ранее на Piter.TV: акция "Дары осени" началась в Ленинградском зоопарке. 

Фото: pxhere 

Теги: алексей цивилев, овощи и фрукты, помощь нуждающимся
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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