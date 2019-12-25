Петербургский депутат предложил создать словарь "петербургизмов"

Парламентарий убежден, что местные выражения должны находить отражение в городской инфраструктуре: использоваться в официальных бумагах, названиях улиц, вывесок и системах навигации.

Алексей Цивилев, член Законодательного собрания Санкт-Петербурга, направил вице-губернатору Борису Пиотровскому предложение рассмотреть инициативу о создании официального словаря петербургской лексики и фразеологии.

Парламентарий убежден, что местные выражения должны находить отражение в городской инфраструктуре: использоваться в официальных бумагах, названиях улиц, вывесок и системах навигации. Дополнительно предлагается выработать рекомендации для предпринимателей, желающих применять уникальные региональные термины в рекламной деятельности и оформлении заведений.

Особое внимание уделено сохранению специфичных слов и выражений, составляющих неотъемлемую часть культурного наследия города. К числу таких относится богатая палитра петербургизмов вроде "парадная", "поребрик", "кура", "пышка", "шаверма", "булка" и "карточка".

В своём блоге Цивилев подчеркнул важность защиты местной речи от влияния современных заимствованных аналогов: "Петербургские диалектные слова, в отличие от иностранных эквивалентов, представляют собой аутентичные русские корни или удачно ассимилированные формы, ставшие неотъемлемой частью городского фольклорного пространства. Потеря или замена привычных понятий типа "парадная", "шаверма", "поребрик" и прочих на общепринятые "подъезд", "шаурма", "бордюр" способна уничтожить языковое разнообразие и уникальную атмосферу города".

Приводя удачный пример успешной практики фиксации культурных элементов, депутат указал на перечень охраняемых зданий и заведений Петербурга, куда входят, например, знаменитый магазин "Дом книги", культовая "Пышечная" на Большой Конюшенной и легендарный клуб "Камчатка".

Ранее мы сообщили о том, что депутат Малькевич предложил издательствам вернуть на школьные тетради текст песни "День Победы".

Фото: Piter.TV