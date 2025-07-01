Депутат Малькевич предложил издательствам вернуть на школьные тетради текст песни День Победы

Политик высказал мнение, что нынешнее молодое поколение слабо осведомлено о тексте популярной композиции, несмотря на то, что ранее песня регулярно публиковалась и была известна широкому кругу людей независимо от возраста.

Депутат Законодательного Собрания Петербурга Александр Малькевич предложил вернуть текст песни "День Победы" на обложки школьных тетрадей. Эту новость распространила пресс-служба депутата, пишет "Вечерний Петербург".

Политик высказал мнение, что нынешнее молодое поколение слабо осведомлено о тексте популярной композиции, несмотря на то, что ранее песня регулярно публиковалась и была известна широкому кругу людей независимо от возраста. Малькевич отправил обращения ведущим издательствам, занимающимся печатью учебных принадлежностей, с рекомендацией разместить текст песни на обложках тетрадей. Соответствующие письма были направлены в редакции "Хатбер-М", Издательского Дома "Проф-Пресс", "Невы Маркета", "Полинома", "Графики" и прочих организаций.

Парламентарий подчеркнул, что предложение актуально в свете празднования 80-летия Дня Победы и провозглашения 2025 года Годом защитника Отечества. Депутат уверен, что публикация текста песни будет способствовать повышению интереса молодежи к собственной истории и укреплению национальной идентичности.

Ранее мы сообщили о том, что кикшеринг в Петербурге может исчезнуть из-за скоростных ограничений.

Видео: Telegram / Media Малькевич