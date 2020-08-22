Депутат ЗакСа Цивилев поручил проверить состояние трамвайных путей от Петергофского шоссе до Маршала Казакова

Проблему заметили местные жители.

Депутат Законодательного Собрания Петербурга Алексей Цивилев попросил городской комитет по транспорту проверить состояние трамвайных путей на участке от Петергофского шоссе до улицы Маршала Казакова. Проблему заметили местные жители.

Беспокоят повышенный уровень шума и вибрации при прохождении трамваев, а также дефекты, которые могут влиять на безопасность и плавность хода подвижного состава. Попросил сообщить о результат обследования и выявленных проблемах, а также дать заключение о необходимости проведения ремонтных работ. Алексей Цивилев, депутат ЗакСа Петербурга

Если выявят основания для ремонта, то участок могут включить в проект адресной программы по ремонту путей на следующий год.

Ранее на Piter.TV: специалисты закончили ремонт трамвайных путей на проспекте Энгельса.

Фото: Telegram / Алексей Цивилев (депутат ЗС Петербурга)