В Петербурге отремонтировали десятки километров трамвайных путей

К началу осени в Санкт-Петербурге завершился ряд крупных ремонтов трамвайных путей. В Невском районе полностью обновили свыше 3 километров рельсов на улицах Бабушкина и Рабфаковской, где старые деревянные шпалы заменили на более чем 5,3 тысячи железобетонных. Об этом рассказали в Смольном.

В Петроградском районе восстановили участок на улице Куйбышева от Сампсониевского моста до Чапаева. На перекрестке этих улиц демонтировали изношенное покрытие, уложили новые рельсы и установили резиновые вкладыши для снижения шума. Также на улице Льва Толстого обновили 1,46 километра пути — от Большой Монетной до Петропавловской.

В нынешнем году работы прошли и на проспекте Энгельса: от станции метро "Озерки" до проспекта Тореза заменили 1,7 километра рельсов. Одним из значимых проектов стал ремонт на пересечении Невского и Литейного проспектов. Там уложили рельсы повышенной прочности, бетонные плиты и литой асфальтобетон.

Обновление коснулось и перекрестка Московского проспекта и Авиационной улицы, где шпальное основание заменили на бетонное для увеличения срока службы. Сейчас в работе участок на улице Савушкина — от Приморского проспекта до Туристской улицы, здесь предстоит уложить почти 4 километра новых рельсов.

Продолжается ремонт на улице Руставели. Между Совмещенным трамвайно-троллейбусным парком и проспектом Просвещения заменят 1,5 километра пути. Деревянные шпалы сменят на железобетонные, а плавность хода обеспечат с помощью алюминотермитной сварки.

Фото: Смольный