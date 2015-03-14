В Ленинградской области под Гатчиной завершается ремонт подъезда к деревне Вопша. К настоящему времени подрядчик срезал старый асфальт и уложил слой нового. Кроме того, расчищена полоса отвода, а с обочин срезан грунт, сообщили 15 мая в дорожном комитете региона.

После основных работ специалистам останется восстановить обочину, установить знаки и нанести разметку. Ремонт ведется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

