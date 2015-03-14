  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Под Гатчиной завершается ремонт подъезда к деревне Вопша
Сегодня, 12:29
78
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Под Гатчиной завершается ремонт подъезда к деревне Вопша

0 0

Работы ведутся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

В Ленинградской области под Гатчиной завершается ремонт подъезда к деревне Вопша. К настоящему времени подрядчик срезал старый асфальт и уложил слой нового. Кроме того, расчищена полоса отвода, а с обочин срезан грунт, сообщили 15 мая в дорожном комитете региона. 

После основных работ специалистам останется восстановить обочину, установить знаки и нанести разметку. Ремонт ведется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". 

Ранее мы рассказывали о том, что специалисты завершают ремонт дороги через Веснино. Они заканчивают укладку асфальта, а также благоустройство территории. Еще подрядчики переустроят сети ПАО "Россети Ленэнерго" и нанесут разметку. 

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти 

Теги: ленобласть, ремонт дорог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии