Специалисты закончили ремонт трамвайных путей на проспекте Энгельса

Выборгский район Санкт-Петербурга завершил капитальный ремонт трамвайных путей на проспекте Энгельса. Работы проводились на отрезке от станции метрополитена "Озерки" до пересечения с проспектом Тореза, где проложили 1,7 км современного железнодорожного полотна, используя высококачественные прочные рельсы и около полутора тысяч современных железобетонных шпал, говорится в отчете Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Специалисты уделили особое внимание улучшению состояния перекрёстков: железные шпалы заменили на современные бетонные конструкции, а промежутки между рельсами заполнили долговечным литым асфальтобетонным покрытием, способствующим повышению комфорта передвижения.

Завершив ремонт, проверяющий персонал провел испытания отремонтированного участка, подтвердившие высокое качество выполненных работ. Теперь пассажиры снова могут пользоваться услугами скоростных маршрутов, обслуживающих население Выборгского района, а улучшенное покрытие обеспечит повышенную безопасность поездок.

Стоит подчеркнуть, что реконструкция трамвайных путей на проспекте Энгельса ведется последовательно. В прошлые годы работы уже осуществлялись на участках от конечной остановки "Придорожная аллея" до улицы Сикейроса, а также на проспекте Просвещения от проспекта Энгельса до проспекта Культуры. Завершающим этапом стала данная реконструкция, обеспечивающая полное обновление линии от остановки "Придорожная аллея" до остановочной площадки "Поклонная гора".

Фото: Piter.TV