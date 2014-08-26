  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На улице Савушкина отремонтировали 4 километра трамвайных путей
Сегодня, 15:50
164
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На улице Савушкина отремонтировали 4 километра трамвайных путей

0 0

Особое внимание было уделено созданию доступной среды для всех категорий пассажиров.

В Приморском районе Петербурга на улице Савушкина завершили ремонт трамвайных путей. Работы проводились от конечного пункта "Приморский проспект" до Туристской улицы, протяженность участка составляет 4 километра. 

Как рассказали в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры, в рамках ремонтных работ выполнили замену рельсошпальной решетки. Взамен деревянных шпал уложены современные железобетонные. Особое внимание было уделено созданию доступной среды для всех категорий пассажиров: предусмотрено устройство повышенных посадочных площадок для удобства маломобильных граждан, родителей с колясками и пенсионеров. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге обновили 834 метра Ленинского проспекта. 

Фото: пресс-служба КРТИ 

Теги: трамвайные пути, улица савушкина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии