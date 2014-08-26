На улице Савушкина отремонтировали 4 километра трамвайных путей

Особое внимание было уделено созданию доступной среды для всех категорий пассажиров.

В Приморском районе Петербурга на улице Савушкина завершили ремонт трамвайных путей. Работы проводились от конечного пункта "Приморский проспект" до Туристской улицы, протяженность участка составляет 4 километра.

Как рассказали в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры, в рамках ремонтных работ выполнили замену рельсошпальной решетки. Взамен деревянных шпал уложены современные железобетонные. Особое внимание было уделено созданию доступной среды для всех категорий пассажиров: предусмотрено устройство повышенных посадочных площадок для удобства маломобильных граждан, родителей с колясками и пенсионеров.

Фото: пресс-служба КРТИ