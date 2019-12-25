В Петербурге обновили 834 метра Ленинского проспекта

Специалисты установили новые остановки и благоустроили территорию.

Завершен ремонт Ленинского проспекта на участке от Брестского бульвара до улицы Доблести. Реконструировано 834 метра асфальта, построены проезды и тротуары, рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга 25 декабря.

Кроме того, была переустроена дождевая канализация. Специалисты установили новые остановки и благоустроили территорию. Особое внимание уделили обеспечению доступности для маломобильных групп населения: уложена тактильная плитка, а тротуары в местах сопряжения с пешеходными переходами обустроены с занижением бордюров.

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга