Жителя Петербурга обвинили в смертельном избиении жены на Ленинском проспекте

Следственный отдел по Красносельскому району Петербурга возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Обвинение в совершении преступления предъявлено местному жителю, рассказали в СК РФ.

Ночью 16 марта фигурант, находясь в квартире дома по Ленинскому проспекту, нанес своей супруге удары по голове и в область груди. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

Выполняется комплекс следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств случившегося. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения.

