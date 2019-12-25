В СК РФ расследуют смерть женщины после конфликта на Октябрьской улице

Пострадавшую госпитализировали в больницу, где она скончалась.

Следователи Петербурга задержали местного жителя, обвиняемого в смертельном избиении. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ, сообщили в СК РФ.

Установлено, что 9 марта в квартире на Октябрьской улице в Колпино фигурант напал на свою знакомую с осколком стекла, ударив ее в область голени. Женщину госпитализировали в больницу, где она скончалась.

Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения.

Ранее мы рассказывали о том, что жителя Петербурга подозревают в смертельном избиении знакомого на Караваевской улице. Ему вменили ту же статью УК РФ. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

