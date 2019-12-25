  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В СК РФ расследуют смерть женщины после конфликта на Октябрьской улице
Сегодня, 13:07
231
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В СК РФ расследуют смерть женщины после конфликта на Октябрьской улице

0 0

Пострадавшую госпитализировали в больницу, где она скончалась.

Следователи Петербурга задержали местного жителя, обвиняемого в смертельном избиении. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ, сообщили в СК РФ. 

Установлено, что 9 марта в квартире на Октябрьской улице в Колпино фигурант напал на свою знакомую с осколком стекла, ударив ее в область голени. Женщину госпитализировали в больницу, где она скончалась. 

Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения. 

Ранее мы рассказывали о том, что жителя Петербурга подозревают в смертельном избиении знакомого на Караваевской улице. Ему вменили ту же статью УК РФ. Пострадавший скончался на месте от полученных травм. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: колпино, ск рф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии