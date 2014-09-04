Петербуржца подозревают в смертельном избиении знакомого на Караваевской

От полученных повреждений пострадавший скончался на месте.

Следователи Невского района Петербурга возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ в отношении местного жителя. Как рассказали в СК РФ, обвинение ему уже предъявлено.

В квартире дома на Караваевской улице 3 марта нетрезвый фигурант ударил своего знакомого в область головы. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте.

Следствие выполняет комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу