Петербуржца подозревают в смертельном избиении знакомого на Караваевской
Сегодня, 15:02
От полученных повреждений пострадавший скончался на месте.

Следователи Невского района Петербурга возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ в отношении местного жителя. Как рассказали в СК РФ, обвинение ему уже предъявлено. 

В квартире дома на Караваевской улице 3 марта нетрезвый фигурант ударил своего знакомого в область головы. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте. 

Следствие выполняет комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. 

Ранее на Piter.TV: мужчина, напавший на соседа в Выборгском районе, предстанет перед судом. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: караваевская улица, следствие
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

