Житель Подмосковья угодил под следствие после разгрома остановки в Петербурге

Житель Московской области оказался под следствием после того, как разгромил остановку общественного транспорта в Выборгском районе Петербурга. О возбуждении уголовного дела по статье "Вандализм" в ГУ МВД по городу и Ленинградской области сообщили 17 апреля.

Инцидент привлек внимание полиции еще два дня назад. По данным ведомства, о бесчинстве на Сиреневом бульваре, 12, заявили в среду вечером в половине девятого. Звонивший рассказал о неадекватном прохожем, который бил остановку рукой.

Прибывший на место наряд обнаружил павильон с разбитыми стеклами и самого нарушителя порядка. Мужчину доставили в отдел полиции. Сейчас сумма материального ущерба устанавливается. Подозреваемого отпустили под обязательство о явке.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу