Следствие проверит версию убийства найденной в реке 17-летней девушки в Питере

Тело подростка обнаружили 11 марта в районе Уткина Заводь. Погибшая числилась пропавшей с 3 декабря 2025 года.

В Санкт-Петербурге следственные органы рассматривают возможность убийства 17-летней девушки, тело которой было найдено в реке Утке. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Окончательные выводы будут сделаны после завершения судебной экспертизы. Данная версия проверяется наряду с другими обстоятельствами случившегося.

Тело погибшей обнаружили 11 марта на берегу в районе Уткина Заводь. После опознания выяснилось, что подросток числился пропавшим с 3 декабря 2025 года — в тот день она ушла из дома и не вернулась.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по 105-й статье Уголовного кодекса. Расследование продолжается.

Фото: Piter.TV