Следствие проверит версию убийства найденной в реке 17-летней девушки в Питере

В Санкт-Петербурге следственные органы рассматривают возможность убийства 17-летней девушки, тело которой было найдено в реке Утке. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Окончательные выводы будут сделаны после завершения судебной экспертизы. Данная версия проверяется наряду с другими обстоятельствами случившегося.
Тело погибшей обнаружили 11 марта на берегу в районе Уткина Заводь. После опознания выяснилось, что подросток числился пропавшим с 3 декабря 2025 года — в тот день она ушла из дома и не вернулась.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по 105-й статье Уголовного кодекса. Расследование продолжается.
Ранее на Piter.TV: стали известны подробности стрельбы на Камышовой улице в Петербурге.
