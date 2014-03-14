  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Один из кураторов по уголовному делу об убийстве предпринимательницы в Москве задержан в Петербурге
Сегодня, 9:59
224
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Злоумышленники ограбили квартиру погибшей.

В Петербурге задержали одного из кураторов по уголовному делу о разбойном нападении на Строгинском бульваре в Москве. Преступление было совершено 13 марта, сообщили в СК РФ. 

Следствие установило, что 19-летний подозреваемый, действуя по поручению организаторов, нашел курьеров. Затем он координировал их действия, связанные с передачей имущества, похищенного из квартиры 48-летней предпринимательницы. Женщина погибла. 

В ближайшее время подозреваемый будет доставлен к следователю для проведения следственных действий.

Пресс-служба СК РФ 

Ранее мы рассказывали о том, что полиция Петербурга раскрыла убийство молодого человека 30-летней давности. В тот день между знакомыми произошла ссора, и один из оппонентов выстрелил в другого из пистолета "ТТ", после чего скрылся.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: следствие, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии