Один из кураторов по уголовному делу об убийстве предпринимательницы в Москве задержан в Петербурге

Злоумышленники ограбили квартиру погибшей.

В Петербурге задержали одного из кураторов по уголовному делу о разбойном нападении на Строгинском бульваре в Москве. Преступление было совершено 13 марта, сообщили в СК РФ.

Следствие установило, что 19-летний подозреваемый, действуя по поручению организаторов, нашел курьеров. Затем он координировал их действия, связанные с передачей имущества, похищенного из квартиры 48-летней предпринимательницы. Женщина погибла.

В ближайшее время подозреваемый будет доставлен к следователю для проведения следственных действий. Пресс-служба СК РФ

