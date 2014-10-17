  1. Главная
Мужчина, напавший на соседа в Выборгском районе, предстанет перед судом
Сегодня, 14:42
Злоумышленник нанес потерпевшему не менее 25 ударов кулаками.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 47-летнего мужчины, которому вменяют ч. 1 ст. 112 УК РФ. Об этом сообщили 6 марта в надзорном ведомстве. 

В августе 2025 года фигурант в ходе конфликта напал на соседа, проживающего этажом выше в доме по проспекту Луначарского. Злоумышленник нанес потерпевшему не менее 25 ударов кулаками. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что женщина ограбила пенсионерку на 60 тыс. рублей на Канонерском острове. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Фото: Piter.TV 

Теги: нападение, суд
