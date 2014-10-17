Мужчина, напавший на соседа в Выборгском районе, предстанет перед судом

Злоумышленник нанес потерпевшему не менее 25 ударов кулаками.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 47-летнего мужчины, которому вменяют ч. 1 ст. 112 УК РФ. Об этом сообщили 6 марта в надзорном ведомстве.

В августе 2025 года фигурант в ходе конфликта напал на соседа, проживающего этажом выше в доме по проспекту Луначарского. Злоумышленник нанес потерпевшему не менее 25 ударов кулаками.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

