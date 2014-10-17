Женщина ограбила пенсионерку на 60 тыс. рублей на Канонерском острове

Полицейские задержали жительницу Нижегородской области, которая ограбила пенсионерку на Канонерском острове. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).
Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 4 марта неизвестная, применив силу к 86-летней потерпевшей, отобрала у нее сумку и скрылась. Сумма материального ущерба составила 60 тыс. рублей.
На Садовой улице накануне поймали 35-летнюю подозреваемую. У задержанной изъяли мобильный телефон.
Ранее на Piter.TV: молодая петербурженка ограбила магазин на проспекте Ветеранов.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все