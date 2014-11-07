Молодая петербурженка ограбила магазин на проспекте Ветеранов

Злоумышленница ударила 43-летнюю продавщицу и вынесла товар на сумму 6 тыс. рублей.

Правоохранители Кировского района задержали подозреваемую в грабеже 22 лет. По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел 1 марта в магазине на проспекте Ветеранов.

Злоумышленница ударила 43-летнюю продавщицу и вынесла товар на сумму 6 тыс. рублей. Похитительницу поймали вечером 3 марта на улице Добровольцев. Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что группу подростков подозревают в нападении на прохожих на улице Шостаковича. Один из задержанных выстрелил из аэрозольного устройства "Пионер".

Фото: Piter.TV