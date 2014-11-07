Группу подростков подозревают в нападении на прохожих на улице Шостаковича

Пострадавших госпитализировали с ушибами.

Полицейские Выборгского района задержали подозреваемых в хулиганстве. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В дежурную часть 1 марта поступила информация о том, что на улице Шостаковича произошла драка. Конфликт возник между молодыми людьми 22 и 26 лет и группой подростков. Один из неизвестных несколько раз выстрелил из аэрозольного устройства, после чего компания скрылась. Пострадавших госпитализировали с ушибами.

На улице Хошимина 3 марта поймали четверых злоумышленников 15-18 лет. Аэрозольное устройство "Пионер" было изъято.

Фото: Piter.TV