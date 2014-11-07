  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Группу подростков подозревают в нападении на прохожих на улице Шостаковича
Сегодня, 9:50
214
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Группу подростков подозревают в нападении на прохожих на улице Шостаковича

0 0

Пострадавших госпитализировали с ушибами.

Полицейские Выборгского района задержали подозреваемых в хулиганстве. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В дежурную часть 1 марта поступила информация о том, что на улице Шостаковича произошла драка. Конфликт возник между молодыми людьми 22 и 26 лет и группой подростков. Один из неизвестных несколько раз выстрелил из аэрозольного устройства, после чего компания скрылась. Пострадавших госпитализировали с ушибами. 

На улице Хошимина 3 марта поймали четверых злоумышленников 15-18 лет. Аэрозольное устройство "Пионер" было изъято. 

Ранее на Piter.TV: трое школьников обстреляли автобус на улице Олеко Дундича. 

Фото: Piter.TV 

Теги: выборгский район, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии