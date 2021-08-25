Трое школьников обстреляли автобус на улице Олеко Дундича

У одного из них изъяли пневматический пистолет.

Полиция Фрунзенского района задержала причастных к стрельбе по автобусу. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 3 марта правоохранителям поступила информация о том, что неизвестные обстреляли маршрут №56 на улице Олеко Дундича. Трое подростков после конфликта с кондуктором из-за неоплаты проезда вышли из салона, и как только транспортное средство вновь начало движение, выстрелили в окно, повредив стекло.

В тот же день поймали учеников 7, 8 и 9 классов в возрасте 13-15 лет. У одного из них изъяли пневматический пистолет. В отношении старшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм), его товарищей направили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

