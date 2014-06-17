Сегодня, 17:08
После пожара в трешке на Ленинском госпитализированы мужчина и женщина

В комнате площадью 16 квадратных метров горела обстановка на 1 квадратном метре.

В Красносельском районе Петербурга 19 марта произошел квартирный пожар. Об этом рассказали в МЧС России. 

Сообщение о возгорании на Ленинском проспекте, 53к1, поступило спасателям в 16:13. В комнате площадью 16 квадратных метров в трешке полыхала обстановка на 1 квадратном метре. В 16:35 огонь ликвидировали. 

В результате пострадали мужчина и женщина, их доставили в медицинское учреждение. К ликвидации пожара привлекали 20 спасателей и четыре единицы техники. По факту случившегося организована проверка. 

Ранее на Piter.TV: на Шафировском проспекте сгорел гараж. В постройке размером 6 на 9 метров полыхала обстановка на площади 4 квадратных метра.

Фото: Piter.TV 

