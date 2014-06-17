После пожара в трешке на Ленинском госпитализированы мужчина и женщина

В Красносельском районе Петербурга 19 марта произошел квартирный пожар. Об этом рассказали в МЧС России.

Сообщение о возгорании на Ленинском проспекте, 53к1, поступило спасателям в 16:13. В комнате площадью 16 квадратных метров в трешке полыхала обстановка на 1 квадратном метре. В 16:35 огонь ликвидировали.

В результате пострадали мужчина и женщина, их доставили в медицинское учреждение. К ликвидации пожара привлекали 20 спасателей и четыре единицы техники. По факту случившегося организована проверка.

