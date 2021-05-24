На Ленинском проспекте мужчина похитил телефон у иностранки
Сегодня, 10:25
223
Правоохранители Петербурга задержали местного жителя, обокравшего иностранку на Ленинском проспекте. 

Как рассказали в пресс-службе МВД России, в полицию Московского района 12 апреля поступило сообщение о нападении на женщину. Было установлено, что 25-летний мужчина ударил в лицо 30-летнюю приезжую, после чего отобрал у нее мобильный телефон Samsung и скрылся. 

Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ, по факту происшествия проводится проверка. 

Ранее на Piter.TV: жительница Тихвина в Ленобласти обокрала своего бывшего супруга на 50 тыс. рублей. Она воспользовалась комплектом ключей от квартиры мужчины. Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

Фото: Piter.TV 

