Трехкилометровый участок трассы "Петербург — Матокса" обновлен во Всеволожском районе

Во Всеволожском районе завершен еще один ремонт: был обновлен трехкилометровый участок трассы "Петербург — Матокса". Об этом 4 декабря рассказали в дорожном комитете Ленобласти.

На объекте уложили два слоя асфальта, отремонтировали водопропускные трубы, а также заменили знаки и разметку. Работы проходили в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее на Piter.TV: под Гатчиной отремонтировали 5,5 километров трассы. Работы проводились по технологии "чипсилинг".

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти