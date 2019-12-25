Под Гатчиной отремонтировали 5,5 километров трассы

По данным дорожного комитета Ленобласти, работы проводились по технологии "чипсилинг".

В Гатчинском районе завершается ремонт участка трассы "Торфяное — Парицы — Замостье — Сабры" длиной в 5,5 километров. По данным дорожного комитета Ленобласти, работы проводились по технологии "чипсилинг".

Уже уложена органо-минеральная смесь, также сделана двойная поверхностная обработка полотна. Ремонт завершится в ближайшее время: осталось установить дорожные знаки.

Ранее мы рассказывали о том, что с начала года в Петербурге в рамках проекта "Инфраструктура для жизни" обновили 60 километров дорог. Наиболее протяженным объектом стал участок Приморского шоссе в 30 километров.

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти